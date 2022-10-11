Вирусолог предупредил о новой волне COVID-19 в России после 21 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог Павел Волчков сообщил, что новая волна коронавируса в России может начаться после 21 декабря. Об этом пишет "Газета.ру".

Как отметил эксперт, между волнами заболеваемости есть интервал, который составляет от трех до шести месяцев.

"Очередной пик будет не раньше чем через три месяца после 21 сентября, то есть не раньше 21 декабря. Сейчас трудно давать точные прогнозы из-за миграционных процессов", – отметил он.

Однако вирусолог призвал не ждать серьезных всплесков заболеваемости. Волчков также добавил, что в ближайшие шесть месяцев не будет и новых штаммов коронавирусной инфекции. Кроме того, по его словам, с каждой новой волной будет меньше летальных случаев.

В настоящее время подъем заболеваемости наблюдается в Европе, однако эксперт заявил, что в России ситуация другая.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) обнаружил рост количества зараженных в 19 из 26 стран, которые предоставили необходимые данные. Также в европейских странах увеличивается количество пациентов, которые попадают в отделения интенсивной терапии с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.



ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

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