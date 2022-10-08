Мурашко рассказал о восприятии назальной вакцины россиянами

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Жители России лучше воспринимают вакцинацию от коронавируса назальным препаратом, чем с помощью инъекции, заявил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Проще ввести вакцину через нос, интраназально, через впрыск, и большое количество пациентов сразу же обратилось за ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции", – приводит ТАСС его слова.

Глава Минздрава также отметил возможность сочетать назальную вакцину с вакцинацией против гриппа.

Ранее сообщалось, что российскую назальную вакцину против коронавируса и гриппа могут выпустить в России в 2023 году.

До этого старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что регистрация вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц (VLP) в инъекционной форме может начаться в январе – феврале 2023 года.



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