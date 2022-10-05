В России завершаются доклинические испытания назальной вакцины против гриппа

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Доклинические исследования назальной вакцины против вируса гриппа А подходят к своему завершению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он выступил на III Международном форуме "Дни вирусологии – 2022", где подчеркнул, что рекомбинантная вакцина широкого спектра действия создавалась с использованием самых новых технологий.

"<…> Завершаются доклинические исследования кандидатной универсальной вакцины против вируса гриппа А для интраназального введения", – цитирует министра ТАСС.

Мурашко добавил, что на данный момент в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева, в которой и разрабатывается препарат, организованы испытания векторных вакцин против инфекции COVID-19, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции и туберкулеза легких.

Ранее сообщалось, что российскую назальную вакцину против коронавируса и гриппа могут выпустить в России в 2023 году.

Кроме того, отмечалось, что в РФ более 24,2 миллиона человек привились от гриппа, что составляет 16,5% от численности населения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что служба продолжит следить за обстановкой по распространению ОРВИ и гриппа в стране.

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