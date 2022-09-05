Препарат от коронавируса "МИР-19" может поступить в аптеки РФ осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ингаляционный препарат против коронавируса "МИР-19" может поступить в продажу в аптеки России уже этой осенью, заявила главный специалист по внешним коммуникациям Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Вера Еремеева. Об этом сообщает "Интерфакс".
Она пояснила, что препарат появится в продаже после окончания третьей фазы клинических исследований, направленных на сокращение рекомендованного срока его применения.
"ФМБА подавал документы на расширенное клиническое исследование, чтобы сократить срок применения "МИР-19" пациентами с 14 до 7 дней. Мы доказали, что он работает, и ожидаем последние документы. И уже осенью он может поступить в аптеки", – отметила Еремеева.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат "МИР-19" выйдет на российский рынок после завершения работ по расширению показаний к его применению.
Препарат был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований. "МИР-19" успешно применяют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах.
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