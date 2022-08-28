ФМБА планирует зарегистрировать российскую вакцину от гемофильной инфекции в 2023 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Отечественная вакцина против гемофильной инфекции может произойти в 2023 году, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
"В настоящее время на платформе разработана технология производства полисахаридной конъюгированной вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа "В". Получен оригинальный продуцент, который депонирован в государственной коллекции патогенных микроорганизмов РФ", – сообщили ТАСС в агентстве.
Там отметили, что доклинические испытания и первая фаза клинических испытаний были успешно завершены. В настоящее время осуществляется вторая фаза клинических испытаний с участием 380 детей от 3-х месяцев до 5 лет.
Согласно промежуточным результатам исследований, препарат продемонстрировал высокий профиль безопасности и иммуногенности.
Ранее в ФМБА заявили, что вакцины против менингококковой и пневмококковой инфекций, разрабатываемые агентством, будут доступны в стране после 2025 года.
Там отметили, что данные вакцины поступают в РФ в виде импортных субстанций и проходят только заключительные стадии упаковки.
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