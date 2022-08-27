Вакцина РФ против пневмококковой инфекции будет доступна в стране после 2025 года – ФМБА

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Вакцины против менингококковой и пневмококковой инфекций, разрабатываемые Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, будут доступны в стране после 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

Там добавили, что в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток к этому времени будет запущено крупное производство.

В ФМБА отметили, что данные вакцины поступают в РФ в виде импортных субстанций и проходят только заключительные стадии упаковки.

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов ранее сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. Он пояснил, что такой прогноз базируется на том, что Россия по динамике заболеваемости отстает от Европы на две–три недели.

При этом, по словам ученого, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.