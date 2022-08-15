Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины от COVID-19 против всех штаммов

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Назальная вакцина против COVID-19 показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, препарат образует мукозальный иммунитет к возбудителю.
1 апреля Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В министерстве уточняли, что назальный препарат "Спутник V" состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст".
Ранее сообщалось, что ученые из Института экспериментальной медицины и биотехнологической компании Biocad разработали назальную вакцину, которая сможет обеспечить длительный иммунитет против коронавируса и гриппа. По данным разработчиков, препарат позволяет активировать как антитела, так и клетки иммунной системы.
Вакцину планируется выпускать в формате спрея, она будет представлять собой рекомбинантный вирус гриппа, в геном которого молекулярными методами дополнительно внесены те участки белков коронавируса, которые распознаются Т-клетками человека.
Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот
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