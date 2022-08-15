Иммунолог оценил эпидемическую активность "Дельтакрона"

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новый штамм коронавируса "Дельтакрон", по всей вероятности, не обладает высокой эпидемической активностью.

"Дельтакроном" называют коронавирус, который является рекомбинантом между "Дельтой" и "Омикроном". <...> Вариантов [COVID-19] очень много <...>. Видно, что из них вырываются вперед, становятся наиболее такими важными, очень немногочисленные", – приводит его слова ТАСС.

Альтштейн подчеркнул, что пока нет оснований для того, чтобы говорить об особенной опасности гибрида "Дельты" и "Омикрона". Кроме того, считает специалист, также нет оснований для подготовки к защите от "Дельтакрона", однако за ним необходимо наблюдать.

Новый гибрид штаммов "Омикрон" и "Дельта" был обнаружен в России на прошлой неделе при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Как сообщал американский ученый Дмитрий Прусс, "Дельтакрон" пока не был выявлен ни в одной стране, кроме РФ. Он также отметил, что распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах. По его словам, это необходимо для снижения заболеваемости респираторными инфекциями.

Эксперт отметил, что в настоящее время во многих регионах мира, включая Россию, наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом. Он также добавил, что многие исследования свидетельствуют о том, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и повышать возможность развития неблагоприятных исходов.

