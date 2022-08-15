Иммунолог оценил эпидемическую активность "Дельтакрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новый штамм коронавируса "Дельтакрон", по всей вероятности, не обладает высокой эпидемической активностью.
"Дельтакроном" называют коронавирус, который является рекомбинантом между "Дельтой" и "Омикроном". <...> Вариантов [COVID-19] очень много <...>. Видно, что из них вырываются вперед, становятся наиболее такими важными, очень немногочисленные", – приводит его слова ТАСС.
Альтштейн подчеркнул, что пока нет оснований для того, чтобы говорить об особенной опасности гибрида "Дельты" и "Омикрона". Кроме того, считает специалист, также нет оснований для подготовки к защите от "Дельтакрона", однако за ним необходимо наблюдать.
Новый гибрид штаммов "Омикрон" и "Дельта" был обнаружен в России на прошлой неделе при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Как сообщал американский ученый Дмитрий Прусс, "Дельтакрон" пока не был выявлен ни в одной стране, кроме РФ. Он также отметил, что распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах. По его словам, это необходимо для снижения заболеваемости респираторными инфекциями.
Эксперт отметил, что в настоящее время во многих регионах мира, включая Россию, наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом. Он также добавил, что многие исследования свидетельствуют о том, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и повышать возможность развития неблагоприятных исходов.
В РФ выявлено шесть случаев заболевания "Дельтакроном"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: