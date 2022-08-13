В Роспотребнадзоре не увидели необходимости вводить антиковидные ограничения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В введении ограничений по коронавирусу на федеральном уровне в России в настоящее время нет необходимости, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук", – приводит ТАСС ее слова.
Эксперт также рекомендовала вакцинироваться и ревакцинироваться.
По словам Пшеничной, увеличение числа случаев заболевания COVID-19 связан не с сезоном летних отпусков, а со сменой циркулирующих субвариантов вируса. При этом она подчеркнула, что в России недельная заболеваемость коронавирусом несравнима с заболеваемостью в Европе.
"Даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года - сезона гриппа и ОРВИ - и не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране", – отметила специалист.
Кроме того, Пшеничная заявила об отсутствии доказательств о более высокой трансмиссивности подварианта "Кентавр" штамма "Омикрон" на данный момент.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 60%
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