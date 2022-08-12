Уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусу за неделю снизился до 7,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 8,6 до 7%. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Известно, что прививку первым компонентом в России сделали 94 697 949 раз. Полный цикл вакцинации прошли 89 423 801 раз.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб по ситуации с COVID-19. При этом были госпитализированы 2 619 человек с коронавирусом, что на 0,7% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 14 320 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенес 18 104 261 человек.

До этого в Роспотребнадзоре назвали наиболее частые симптомы новых штаммов коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что потеря обоняния, которая была отличительным признаком COVID-19, сейчас встречается крайне редко.

Чаще всего болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача.