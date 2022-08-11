В Роспотребнадзоре назвали наиболее частые симптомы новых штаммов коронавируса

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Невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах являются наиболее частыми симптомами новых штаммов коронавируса, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что потеря обоняния, которая была отличительным признаком COVID-19, сейчас встречается крайне редко.

Чаще всего болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача.

Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксированы в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".

Отмечалось, что все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась. В ведомстве также подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.