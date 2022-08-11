В России подтверждено шесть случаев "Дельтакрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона", сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве.

Отмечается, что все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

"В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью", – говорится в сообщении.

Новый гибрид штаммов COVID-19 "Омикрон" и "Дельта" был обнаружен в России при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не был выявлен ни в одной стране, кроме России.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире. Альтштейн напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.

Ожидается, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана "Омикроном" BA.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.

