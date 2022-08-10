В РФ за сутки выявили 23 771 случай заболевания коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в России выявили 23 771 новый случай заражения. 56 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

При этом госпитализировали 2 666 человек с коронавирусом. Это на 3,6% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 14 552 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 075 720 человек.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад.

Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном BA.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.

