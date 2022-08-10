Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на рождаемость в России

Фото: depositphotos/VitalikRadko

По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергея Шульгина, в России наблюдался краткосрочный спад рождаемости, связанный с волнами COVID-19. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, прямые эффекты COVID-19 носили краткосрочный характер, и общество к ним адаптировалось. В свою очередь, в длительном периоде рождаемость зависит от репродуктивных установок родителей, отметил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что пандемия еще не закончилась, поэтому пока рано подводить окончательные итоги.

Также по словам доцента Института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова, данные первого квартала 2021 года показывают, что рождаемость понемногу начала снижаться, уточнил эксперт.

Помимо этого, Козлов добавил, что тревожные признаки есть, но причины снижения рождаемости пока называть рано.

Ранее в Госдуме объяснили причины низкой рождаемости в РФ. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что это обусловлено последствиями пандемии коронавируса, а также сложной экономической ситуацией на фоне антироссийских санкций.

В апреле 2022 года была зафиксирована самая низкая рождаемость со времен Великой Отечественной войны. Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о замедлении темпов снижения рождаемости в стране. По ее словам, сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,51%.

