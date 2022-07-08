В Госдуме назвали причины снижения рождаемости в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о причинах снижения рождаемости в России.

"Конечно, мы не можем забывать о последствиях коронавирусной инфекции, когда мы видели настороженность по поводу беременности. Поэтому мы сейчас и видим снижение рождения детей", – заявила парламентарий.

По словам Буцкой, на демографическую ситуацию также влияет фактор экономических антироссийских санкций. Депутат добавила, что власти страны разрабатывают систему мер социальной поддержки граждан на 17 лет вперед.

Парламентарий также указала на то, что в апреле 2022 года была зафиксирована самая низкая рождаемость со времен Великой Отечественной войны.

В настоящий момент пик рождаемости формируется благодаря женщинам в возрасте 30–35 лет. В 2021 году преимущественно рождались вторые дети. Кроме того, прирост рожениц отмечался среди женщин в возрасте 40 лет.

Буцкая уточнила, что к 2024 году пик рождаемости будет достигнут благодаря молодому поколению девушек, которые в настоящий момент в наименьшей степени склонны рожать детей. Поэтому, подчеркнула депутат, меры государственной поддержки должны быть в значительной степени ориентированы на молодежь.

В мае вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ удалось замедлить темпы снижения рождаемости. При этом представитель кабмина отметила прирост числа рождений третьих и последующих детей на 6,6%.

