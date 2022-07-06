Мишустин заявил о необходимости проработать дополнительные меры помощи гражданам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Необходимо проработать дополнительные меры поддержки граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по темам развития социальной сферы, спорта, образования.

"Нужно проанализировать действующие меры, проработать дополнительные инструменты помощи людям. Вопрос благосостояния граждан также на особом контроле", – сказал Мишустин.

Он добавил, что поддержка рождаемости является принципиальной задачей для России. Председатель правительства напомнил, что Владимир Путин ранее поручил выстроить целостную систему помощи семьям с детьми. Мишустин пообещал реализовать это поручение.

Премьер-министр отметил, что в настоящий момент россияне, имеющие детей, могут получать государственную поддержку, если они оказались в трудной финансовой ситуации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей. По нормам от 1997 года, в свидетельстве указывалось фактическое место рождения ребенка. Однако в некоторых городских округах закрываются отделения, и будущие мамы обращаются в крупные перинатальные центры, но не могут при этом указать в документах о рождении место жительства.

