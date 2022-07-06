В РФ предложили изменить правила определения проживания ребенка в случае смерти родителя

Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev
В России предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребенка после смерти или наступления недееспособности родителя, с которым он проживал, для определения места проживания. Об этом сообщает RT со ссылкой на копии обращения уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
По словам Волынец, речь идет о ребенке, который постоянно проживает с одним из родителей и не общается со вторым.
В настоящее время в случае смерти одного родителя несовершеннолетнего передают второму родителю, даже если они никогда не поддерживали связь. Однако органы опеки в этом случае отказывают другим близким родственникам, а ребенок передается практически незнакомому человеку.
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной психолого-педагогической экспертизы в случае смерти (тюремного заключения, недееспособности) родителя, с которым проживал ребенок, для принятия решения по определению места дальнейшего его проживания", – говорится в обращении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу закона о бесплатном проезде детей в электропоездах. По словам парламентария, для получения льготного проезда необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.
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