Психолог дала родителям советы по воспитанию одаренных детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова дала несколько советов родителям одаренных детей, сообщает News.ru.
Во-первых, нужно знать таланты своего ребенка, чтобы научить его опираться на свои сильные стороны, отметила эксперт. Для этого нужно стараться развивать свое чадо в разных направлениях.
Специалист обратила внимание на то, что родители не должны забывать и о предпочтениях самого ребенка: дети должны заниматься тем, что их интересует.
"Бывает так, что если одаренные дети талантливы в интеллектуальном плане, то в психическом могут быть слабыми. В этой связи важно, чтобы ребенок двигался, находился в состоянии спокойствия, потому что многие талантливые дети находятся в состоянии перевозбуждения", – предупредила Наумова.
Она также заметила, что не стоит перегружать ребенка большим количеством дополнительных занятий, ведь это может привести к срыву нервной системы.
Ранее психолог Ирина Барбат рассказала, когда ребенка можно отправлять в детский лагерь. Она объяснила, что в этом вопросе все очень индивидуально. Один ребенок уже в 6–7 лет вполне способен целую смену пробыть без опеки мамы и папы. Другой же и в 11–13 лет не в состоянии оторваться от родителей даже на день.
По ее словам, это в основном связано с воспитанием и характером ребенка. Перед тем как принять решение о поездке в лагерь, следует понять, насколько ребенок может строить отношения с другими, добавила Барбат. Это нужно для того, чтобы ребенок мог без помощи педагогов и вожатых быстро наладить контакт со сверстниками. Кроме того, в случае неумения выстраивания отношений ему будет тяжело в коллективе, отметила психолог.
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