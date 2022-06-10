Эксперт объяснил популярность фуд-кортов среди подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Причина притягательности фуд-кортов для подростков заключается в том, что они ходят туда, чтобы посидеть компанией и пообщаться со сверстниками, объяснил в беседе с "Мослентой" профессор МГПУ Борис Куприянов.
По его словам, не все подростки могут позволить себе пригласить одноклассников домой. Кроме того, многим не нравится оставаться после уроков в школе, а на фуд-кортах они находят комфортное физическое пространство.
"Материалы 138 часов наблюдений, проведенных в ходе нашего исследования на фуд-кортах, показывают, что подростки всегда стремятся занять уютный уголок: чтобы за спиной была стена, чтобы был обзор", – рассказал профессор.
Ранее интегративный психолог, автор инструкции по половому воспитанию детей и подростков Ирина Барбат рассказала, когда ребенка можно отправлять в детский лагерь. По ее словам, перед тем как принять решение о такой поездке, следует понять, насколько ребенок может строить отношения с другими. Это нужно для того, чтобы он мог без помощи педагогов и вожатых быстро наладить контакт со сверстниками.
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