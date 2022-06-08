Психолог рассказала, когда ребенка можно отправлять в детский лагерь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Интегративный психолог, автор инструкции по половому воспитанию детей и подростков, блогер Ирина Барбат заявила, что какого-то определенного возраста, с которого детям можно ехать в лагерь, нет, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Здесь все очень индивидуально. Один ребенок уже в 6–7 лет вполне способен целую смену пробыть без опеки мамы и папы. Другой же и в 11–13 лет не в состоянии оторваться от родителей даже на день", – отметила эксперт.

По ее словам, это в основном связано с воспитанием и характером ребенка. Перед тем как принять решение о поездке в лагерь, следует понять, насколько ребенок может строить отношения с другими. Это нужно для того, чтобы ребенок мог без помощи педагогов и вожатых быстро наладить контакт со сверстниками. Кроме того, в случае неумения выстраивания отношений ему будет тяжело в коллективе.

"Он может замкнуться в себе, а какие-то обязательные общие мероприятия будут вызывать в нем тревогу и стресс. В этом случае хорошая тренировка – мини-лагеря, где дети общаются целый день, но вечером возвращаются домой", – посоветовала специалист.

Для принятия решения о детском лагере нужно спросить ребенка о желании отдохнуть подобным образом, подчеркнула эксперт. Можно также рассказать ему о своем опыте или свозить посмотреть действующий лагерь, чтобы он все увидел самостоятельно.

Однако бывают и такие ситуации, когда родители сами не готовы расстаться с ребенком: нередко они боятся оставлять его без контроля на значительное количество дней.

"Это их пугает и вызывает внутреннее сопротивление. И тут на ум приходит множество оправданий. На самом деле все это только оправдания родительского страха сепарации. На этой почве у ребенка могут вырасти комплексы неполноценности и несостоятельности", – объяснила психолог.

Отмечается, что на сегодняшний день существует множество детских лагерей разных форматов. В связи с этим у родителей возникает вопрос: в какой лагерь отправить ребенка в первый раз, чтобы ему было комфортно.

При выборе места Барбат посоветовала брать во внимание интересы ребенка. Если же ребенок готов отправиться в лагерь, однако у него есть сомнения, можно в первый раз отправить его с кем-то из знакомых ему детей или родственников-сверстников. Таким образом ему будет проще адаптироваться.

Большинство лагерей начали свою работу с 1 июня. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 93% из них отвечают всем требованиям санитарного законодательства. Также Попова указала на необходимость создать комфортные условия для летнего отдыха детей с ОВЗ. Так, в этом сезоне их планируют принять около 10 тысяч лагерей.

В Роспотребнадзоре также поручили принять меры, направленные на то, чтобы предотвратить работу незаконных лагерей, поскольку это несет серьезные риски для здоровья детей.

