В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников

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В среду, 1 июня, в России стартовала программа бесплатных путешествий по стране для учащихся школ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
"Стартовала программа Ростуризма бесплатных путешествий для школьников. Первые школьники из Подмосковья отправились в культурно-познавательную поездку в Сергиев Посад", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Ростуризм совместно с Минфином реализует пилотный проект популяризации туризма для детей школьного возраста в рамках социального заказа. Так, в путешествие по РФ смогут поехать вместе с родителями около 100 тысяч учащихся 5–9-х классов.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил распространить скидки на поездки детей в поездах на летний период в целях поддержки российских семей.
Орлов напомнил, что дети старше 10 лет получают скидку на проезд в размере 50%, однако она не предоставляется в летние месяцы.
Более 300 тыс путевок куплено по программе детского туристического кешбэка – Ростуризм
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