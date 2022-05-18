Более 40% родителей оставят детей на летние каникулы в городе – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России почти половина (41%) родителей оставит в 2022 году детей на летние каникулы в городе, сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

34% участников опроса рассказали, что их дети поедут на лето в деревню или на дачу, а каждый девятый респондент (11%) планирует отправить ребенка в летний оздоровительный лагерь.

На Черноморское побережье детей планируют отправить отдыхать 8% родителей.

Отдых в пришкольном лагере, путешествия по стране и поездки за границу планируют для своих детей по 2% участников опроса.

В опросе участвовали 1,6 тысячи родителей детей школьного возраста.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил распространить скидки на поездки детей в поездах и на летний период в целях поддержки российских семей.

Орлов напомнил, что дети старше 10 лет получают скидку на проезд в размере 50%, однако она не предоставляется в летние месяцы.

