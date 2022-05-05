В РФ предложили расширить детские льготы на поездки в поездах летом

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Чтобы поддержать российские семьи, скидки на поездки детей в поездах следует распространить и на летний период. С таким предложением к главе Минтранса РФ обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT
Орлов напомнил, что на сегодняшний день в поездах дальнего следования действуют круглогодичные льготы для детей до 10 лет. Это может быть скидка до 65% или вовсе бесплатный проезд, но без предоставления отдельного места. Дети старше 10 лет получают скидку в размере 50%, однако она не предоставляется в летние месяцы.
"В целях поддержки семей с детьми, а также в ввиду неопределенной ситуации с авиасообщением в южные регионы, сокращением авиасообщения с рядом курортных стран <...> прошу вас оценить целесообразность распространения скидки в размере 50% на железнодорожные билеты для детей старше 10 лет и на летние месяцы", – написал Орлов.
Ранее, 31 марта, в России стартовали продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. В рамках программы, расплачиваясь картой "Мир", родители смогут вернуть до 50% от стоимости поездки ребенка.
Практически все детские лагеря отдыха подключат к программе кешбэка – Чернышенко
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