Депутат предложила ввести новые льготы для российских матерей

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Женщинам в отпуске по уходу за ребенком могут дать возможность получать пособие от всех своих работодателей, если они работали по совмещению. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Мы с коллегами подали предложение по расширению социальных гарантий для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые работали на условиях совмещения у нескольких работодателей. Поскольку Фонд социального страхования осуществляет прямые выплаты, мы настаиваем, чтобы он оплачивал пособие со стороны каждого работодателя, где трудилась мамочка", – сообщила депутат.
В настоящее время женщина имеет возможность получать пособие только от одного работодателя по выбору, выплаты по беременности и родам она получает от каждого. По словам Бессараб, вместо 40% возмещения утраченного заработка в лучшем случае женщина получает 20%, а средства, которые полагались ей, остаются в Фонде социального страхования.
Она уточнила, что ограничения по максимальному размеру пособия останутся при принятии проекта, при этом мать сможет получать пособие от каждого работодателя.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей.
Размер пособий будет варьироваться от 50 до 100%. Он будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.
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