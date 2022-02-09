Четверть работодателей считают семейных людей более ответственными соискателями – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Четверть работодателей считают, что соискатели, состоящие в отношениях и имеющие детей, надежнее и ответственнее своих одиноких коллег. К таким результатам пришли специалисты сервиса "VK Работа" в ходе исследования влияния брака и отношений на трудоустройство.
Почти половина опрошенных работодателей признались, что их интересует наличие у соискателя партнера и детей, поскольку они хотят знать, сможет ли потенциальный сотрудник посвящать большую часть времени работе, не отвлекаясь на семью. А 43% работодателей не стали отрицать, что подобные вопросы позволяют им не нанимать людей, которые в перспективе могут уйти в декрет.
В то же время многие компании (83%) утверждают, что семейное положение потенциального работника никак не влияет на их решение о его трудоустройстве. Это подтверждают и сами соискатели, 86% из которых утверждают, что не испытывали никаких проблем при поиске работы из-за наличия или отсутствия партнера и детей.
Когда речь идет уже непосредственно о сотрудниках той или иной организации, то те предпочитают не распространяться в коллективе о своей личной жизни – таких оказалось 55%. Еще 16% в принципе не любят общаться с коллегами, а 38% не готовы отвечать на излишние или неудобные вопросы. При этом многие, как работники, так и работодатели, считают нормальными отношения между сотрудниками, но с определенными оговорками: в частности это не должно сказываться на их работе.
В ходе опроса многие компании отметили, что готовы помогать своим работникам в трудных ситуациях, причем на это у них есть разные мотивы. Например, 62% готовы помогать всегда, поскольку уверены, что это говорит о человечности компании, а 17% будут помогать только тогда, когда есть риск, что упадет продуктивность сотрудника.
Ранее сервис SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснил, что 69% работодателей неважно, откуда работает сотрудник на удаленке. При этом 23% организаций считают, что работник должен докладывать о месте работы: наиболее частой причиной такого требования является необходимость периодически посещать работу, а также контроль со стороны начальника и поддержание трудовой дисциплины.
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