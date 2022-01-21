Россияне назвали наиболее весомые поводы для увольнения

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Специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру" провели опрос среди россиян, попросив их назвать наиболее весомые доводы для увольнение с работы.

В исследовании приняли участие 1 730 жителей всех регионах РФ, сообщает ТАСС.

"В 2022 году 17% россиян хотели бы уволиться. Основные причины, по которым опрошенные хотят это сделать, – низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты (44%)", – говорится в сообщении.

Кроме того, 15% респондентов объяснили желание уволиться недовольством начальства, по 10% указали на закрытие организации и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе. Также в числе названных мотивов – напряженные отношения с руководством, несогласие с корпоративной культурой и конфликты с коллегами.

Чаще всего о смене места работы заявляли работники общественного питания (16%), бухгалтерии и финансового сектора в целом (14%), а также продаж (12%). Перейти сотрудники названных областей предпочли бы в IT (19%), сферу услуг (14%) и логистику (10%). Порядка 5% опрошенных хотели бы открыть свое дело.

На новом месте работы участники опроса хотели бы видеть высокую заработную плату со своевременной индексацией (66%) и надежность компании (22%). Хорошая репутация организации оказалась важной только для 5% респондентов.

Генеральный директор HR агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова отметила, что в среднем до 20% работников находятся в поиске работы всегда. На тенденции в области трудоустройства также отразилась пандемия: люди поняли, что необязательно быть привязанными к офисам и работать по строгому графику.

Согласно данным исследования сервиса SuperJob, наиболее высокооплачиваемой позицией на рынке труда в январе стала вакансия врача-ортодонта. В столичном медцентре специалисту готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. В перечень самых прибыльных должностей также вошли топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж.