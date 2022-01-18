Названы города, где работодатели чаще всего спрашивают QR-код при трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Чаще всего соискателей просят показать QR-код о вакцинации при трудоустройстве в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Это следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Лидирует в этом вопросе Северная столица: 9,5% вакансий там содержат требование о подтверждении прохождения вакцинации от коронавируса. Затем следуют Красноярск и Москва – 8,1 и 6,5% соответственно. Реже всего QR-код требуют у жителей Воронежа (2,4%) и Краснодара (1,8%).
Между тем в вопросе готовности соискателей предоставить соответствующий сертификат распределение по городам отличается. Например, подтвердить прохождение вакцинации готовы 23,2% жителей Уфы, находящихся в поиске работы. Затем идут жители Волгограда – 22,9%, Самары и Москвы – 22,1%. Отстают от всех по этому показателю Новосибирск (17,6%) и Челябинск (18,3%).
По данным сервиса, за последние полтора месяца в России число вакансий с требованием о предоставлении QR-кода выросло на 0,5%, тогда как потенциальных работников, готовых поделиться соответствующей информацией, стало больше на 4,2%.
Ранее в SuperJob выяснили, в каких профессиях больше всего вакцинированных специалистов. Ими оказались медсестры и врачи (92 и 95% соответственно), курьеры (93%) и учителя (90%).
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