Назван ожидаемый москвичами средний уровень зарплаты

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Жители столицы при поиске работы рассматривают вакансии, где зарплата выше 75 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.
"Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва – местные соискатели в среднем рассчитывают зарабатывать 76 405 рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что желаемый уровень зарплаты у москвичей зависит от цен на жилье, продукты питания, транспорт и досуг. Кроме того, столичный рынок труда характеризуется низкой безработицей, что вынуждает работодателей поддерживать высокий уровень зарплаты.
На втором месте оказался Санкт-Петербург. Жители северной столицы хотели бы получать в среднем 54 498 рублей (на 3% больше, чем по стране). В Екатеринбурге зарплатные ожидания составляют 45 706 рублей (на 13% меньше), а в Барнауле – 34 533 рубля (на 34% меньше).
Ранее сервис SuperJob провел исследование, согласно которому зарплаты некоторых курьеров в РФ из-за дефицита мигрантов выросли в месяц до 200 тысяч рублей. Но на такой доход могут претендовать только сотрудники на собственном автомобиле.
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