Примерно четверть компаний планируют отказаться от удаленки после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

27% российских работодателей планируют полностью отказаться от дистанционного формата работы после улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".

В ходе опроса выяснилось, что у большинства компаний – 45% из 480 респондентов – на удаленке лишь 10% от штата сотрудников. 9% отметили, что у них дистанционно работают 50–75% сотрудников, а у 13% этот показатель выше 75%. Возвращать сотрудников в офисы планирует примерно половина всех опрошенных – 48%, при этом 73% не планируют полностью отказываться от такого формата работы.

Также специалисты коснулись вопроса вакцинации. Так, только 36% предприятий мотивируют своих сотрудников прививаться. Из них 21% делают это, предоставляя дополнительный выходной, а 5% выплачивают премии.

Ранее сервис "Зарплата.ру" выяснил, что 42% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды о вакцинации. 38% опрошенных признались, что не переживают по этому поводу, поскольку уже привились от коронавируса или переболели им.

