Большинство россиян считают участие в переписи долгом – опрос

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Специалисты фонда "Общественное мнение" выяснили, что около 64% россиян считают участие в переписи долгом. Результаты опроса приводит пресс-служба Всероссийской переписи населения.

У респондентов спрашивали об их отношении к данному процессу и готовности в нем участвовать. 75% опрошенных заявили, что проводить перепись скорее нужно. 58% россиян выразили уверенность, что это необходимо для выяснения численности и структуры населения, а также составления демографической статистики. Остальные заявили, что перепись помогает в планировании и принятии государственных решений, выяснении особенностей экономической и социальной ситуации в стране.

Почти половина респондентов предпочла бы пройти перепись дистанционно: за интернет-формат голоса отдали 27% человек, большинство из которых – граждане в возрасте от 18 до 45 лет. Дождаться переписчика дома или самостоятельно дойти до переписного участка предпочли в основном пожилые россияне старше 60 лет.

Ранее стало известно, что во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 90% россиян. С момента начала переписи ее участниками стали 133,5 миллиона человек.

Особенность нынешней переписи в России – использование цифровых технологий. Ответить на вопросы анкеты можно через госуслуги. Таким форматом воспользовались 24 миллиона человек.

