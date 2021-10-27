Подмосковье вошло в десятку регионов РФ по активности участия в онлайн-переписи

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Порядка 11 миллионов россиян предпочли онлайн-перепись, рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в ходе брифинга "Всероссийская перепись населения. Итоги первой недели".

"В ряде регионов через интернет переписались более 10% населения – это больше, чем прогнозировалось. В ближайшее время эта планка будет достигнута во всех регионах. Теперь ставим цель повысить ее до 20–30%", – отметил Смелов.

Он уточнил, что самым активным регионом по переписи через госуслуги стала Тульская область. Возможностью переписаться воспользовались 21% жителей, из них онлайн – 14%. Лидером по онлайн-переписи стала Мордовия (14,8%), за ней следует Сахалинская область (14,4%), затем Ямало-Ненецкий автономный округ (14,2%), Марий Эл (11,4%), Санкт-Петербург (11%), Смоленская и Мурманская области (по 10,8%), Крым (10,6%) и Московская область (10,4%).

"Темпы, взятые в первую неделю, позволяют надеяться, что в некоторых регионах все жители будут переписаны ранее 14 ноября. Это позволит нам уделить больше времени проверке полученных данных. Важно никого не забыть", – подчеркнул Смелов.

Он отметил, что в первую неделю среднее число переписавшихся составляло 1–1,5 миллиона человек в день. По словам Смелова, госуслуги работают без сбоев. При этом все данные переписи обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам.

"Технологически и программно она защищена, и перехват невозможен – никто не узнает, что написал о себе респондент. Скопировать информацию с планшета тоже невозможно. Даже если разобрать и извлечь жесткий диск – это ничего не даст. Вся информация зашифрована. Утечка полностью исключена", – подчеркнул Смелов.

Он также отметил, что введение нерабочих дней в России не повлияет на перепись населения. К тому же переписчики будут проходить ПЦР-тестирование и соблюдать все санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах – до 20 декабря.

В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств тоже могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

