Россиянам рассказали, какие меры безопасности применяются во время переписи населения

Фото: ТАСС/Данил Айкин
Во время переписи населения переписчики и волонтеры используют средства индивидуальной защиты. Об этом сообщается на сайте ВПН.
Председатель комиссии правительства РФ по вопросам проведения Всероссийской переписи населения Андрей Белоусов поручил обеспечить максимальную безопасность всех участников переписи. Так, переписчики должны регулярно проходить тестирование на коронавирус и получить страховые полисы от Сбера и ВТБ.
"В случае если люди заболеют, они получат соответствующие страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала", – отметил Белоусов.
Все участники переписи также должны соблюдать социальную дистанцию, а на участках регулярно должны проводиться санитарная уборка и проветривание помещений.
Каждый из переписчиков и волонтеров прошел обучение, как обезопасить себя и окружающих во время переписи. Если у респондента будут признаки простуды, то переписчик оставит в почтовом ящике листовку с описанием, как можно самостоятельно переписаться.
При этом максимальную безопасность для населения обеспечивает онлайн-перепись через портал госуслуг, заключил Белоусов.
Ранее россияне рассказали, как относятся к переписи. 85% жителей РФ сообщили, что примут участие в ней, а 89% в той или иной мере согласились с необходимостью ее проведения.
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения
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