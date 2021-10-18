Пять миллионов россиян прошли перепись на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Через портал госуслуг пять миллионов россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

"Через госуслуги анкеты заполнили 2 миллиона 36 тысяч человек, они переписали себя и членов своих семей, всего 5 миллионов человек", – говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября.

В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств также могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.