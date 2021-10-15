В России стартовала перепись населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

В этом году перепись впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане смогут самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря.

До 8 ноября будет доступен онлайн-опрос, в котором граждане расскажут о языках, которыми пользуются в повседневной жизни и о том, как добираются до работы.

Главная особенность текущей переписи заключается в том, что будут использоваться передовые цифровые технологии. Первое – это портал госуслуг, благодаря чему любой человек может зайти и переписать всю свою семью под одной учетной записью.

Еще одна особенность в том, что всех переписчиков оснастят планшетными компьютерами, им не придется носить с собой кипу бумаг. Планшеты будут отечественные, как и программное обеспечение.

Замглавы Росстата Павел Смелов рассказывал, что главная цель переписи – узнать численность населения и его расселение, то есть фактическое место проживания, а не регистрацию.

Форма для участия во Всероссийской переписи населения уже появилась на портале госуслуги. Заполнить анкету для сбора статистических данных можно по адресу census.gosuslugi.ru. Для того чтобы пройти опрос, надо иметь стандартную учетную запись на портале госуслуг. При этом воспользоваться можно как сайтом, так и приложением.

Те, кто не имеет учетной записи или электронных устройств, смогут прийти на один из переписных пунктов. Также по домам будут ходить переписчики. Только в Москве для этого задействуют 26,5 тысячи человек.

Всероссийская перепись населения включает в себя анкету более чем из 20 вопросов, затрагивающих темы образования, источников дохода, жилищных условий и национальной самоидентификации человека. В ней смогут принять участие не только россияне, но и иностранцы, временно проживающие на территории РФ. Проводиться перепись будет на 10 языках, включая английский и китайский.

Ранее сообщалось, что портал госуслуги во время переписи населения сможет выдержать нагрузку в 150–200 запросов в секунду. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, большинство оценили электронную систему положительно.