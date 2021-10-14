Форма для участия в переписи населения открылась на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило на портале госуслуг форму для участия во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Это первая цифровая перепись у нас в стране. Главное нововведение – возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг", – отметил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Для того чтобы самостоятельно заполнить цифровую анкету, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Всего воспользоваться такой возможностью смогут примерно 100 миллионов россиян.
Замглавы Минцифры Олег Качанов объяснил, что на протяжении всего заполнения анкеты пользователя сопровождают подсказки, а черновик переписного листа сохраняется после каждого внесения данных в новое поле, благодаря чему допройти перепись можно позже. По его словам, заполнение анкеты займет в среднем 15–25 минут.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
Москвичи смогут принять участие в переписи населения дистанционно
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