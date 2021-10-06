Цифровая перепись выдержит нагрузку 200 вопросов в секунду

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Портал "Госуслуги" во время переписи населения сможет выдержать нагрузку в 150–200 вопросов в секунду. Об этом рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

По его словам, большинство оценили электронную систему положительно.

"Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова", – отметил он.

Качанов также рассказал, что тестирование показало, что в сутки возможно передавать свыше двух миллионов переписных листов.

"Рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, – постараемся его выдержать", – рассказал замминистра.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, в свою очередь, подчеркнула, что к работе уже готовы более 19 000 волонтеров. Планируется набрать еще 25 140 человек. При этом Разуваева отметила, что волонтеры не будут переписчиками.

"Задачи добровольцев по большей части информационно-консультационные. Именно они будут сопровождать и консультировать граждан на выездных и прежде всего на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи", – рассказала глава Росмолодежи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Ранее полицейские предупредили о мошенниках в период переписи населения. Мошенники могут приходить к гражданам под видом волонтеров Всероссийской переписи населения.