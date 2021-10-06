Цифровая перепись выдержит нагрузку 200 вопросов в секунду

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Портал "Госуслуги" во время переписи населения сможет выдержать нагрузку в 150–200 вопросов в секунду. Об этом рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.
По его словам, большинство оценили электронную систему положительно.
"Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова", – отметил он.
Качанов также рассказал, что тестирование показало, что в сутки возможно передавать свыше двух миллионов переписных листов.
"Рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, – постараемся его выдержать", – рассказал замминистра.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, в свою очередь, подчеркнула, что к работе уже готовы более 19 000 волонтеров. Планируется набрать еще 25 140 человек. При этом Разуваева отметила, что волонтеры не будут переписчиками.
"Задачи добровольцев по большей части информационно-консультационные. Именно они будут сопровождать и консультировать граждан на выездных и прежде всего на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи", – рассказала глава Росмолодежи.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Ранее полицейские предупредили о мошенниках в период переписи населения. Мошенники могут приходить к гражданам под видом волонтеров Всероссийской переписи населения.
Россиян предупредили о мошенниках в период переписи населения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: