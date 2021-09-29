Росстат сообщил, когда будут готовы данные о национальностях по итогам переписи

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Глава Росстата Павел Малков сообщил, что в январе 2022 года появятся первые итоги всероссийской переписи населения. В октябре 2022 года будут опубликованы данные по национальностям.
"Уже в январе мы опубликуем всю базовую информацию, потом начнем наращивать-наращивать-наращивать. Национальность и языки – это самая сложная, самая чувствительная тема, которая требует абсолютно ручной обработки, выверки, дискуссии, если возникнут какие-то сложные вопросы", – рассказал он в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
По словам Малкова, до этого подобные подсчеты занимали более двух лет. Он также добавил, что во время всероссийской переписи люди смогут выбрать любую национальность или несколько.
"Можно называться как угодно: орком, эльфом, печенегом, гоблином. Кем угодно, все варианты возможны. Все они будут сохраняться в наших базах. Но потом, в итоговом отчете, такие особые записи мы объединим в группу другие ответы на вопросы о национальной принадлежности", – заявил он.
Малков напомнил, что таких людей во время прошлой переписи на всю страну насчитывалось всего 1024.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.
Принять в ней участие можно и в электронном формате: для этого в период с 15 октября по 8 ноября необходимо будет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
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