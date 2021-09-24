Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

В этом году Всероссийская перепись населения – уже 12-я в истории страны – пройдет не только очно, но и онлайн. Граждане смогут самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг в период с 15 октября по 8 ноября. Сделать это можно и за членов семьи. Каждому участнику такого формата придет специальный код-подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику.

Также россияне смогут принять участие в переписи, явившись до 14 ноября в центр госуслуг. Однако сохранится и традиционный формат, когда переписчики приходят на дом. Отличить последних можно по характерному шарфу и портфелю с символикой переписи, а также специальному удостоверению.

В числе других новшеств – планшеты, которые будут использовать переписчики вместо бумажных бланков. Перепись полностью конфиденциальна, поскольку никакие личные данные не собираются, кроме того, человек может отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

