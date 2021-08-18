Фото: ТАСС/Анна Майорова
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Перепись на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.
В Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян. Как уточнил заместитель главы Росстата Павел Смелов, данные новой переписи помогут увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия проживания граждан в регионах и муниципалитетах.
Сперва планировалось провести перепись с 1 по 31 октября 2021 года. При этом изначально подсчет числа граждан страны должен был состояться в октябре 2020 года, однако его перенесли в связи с пандемией коронавируса.
Предстоящая перепись в значительной степени задействует цифровые ресурсы. Для помощи россиянам будут привлечены порядка 25 тысяч цифровых волонтеров.
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