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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, соответствующее постановление уже подписано, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что первые итоги о численности населения подведут в конце 2021 года, окончательные – до конца 2022 года.

Ранее Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь текущего года.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития.

В ведомстве сообщили о необходимости перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года. Данную идею поддержал и Владимир Путин.

