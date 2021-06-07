Путин поручил проработать перенос переписи населения на октябрь

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь текущего года. Соответствующий пункт есть в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюстом России, СВР России, ФСБ России, Росгвардией, ФСО России, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения", – говорится в сообщении.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития. В ведомстве сообщили о необходимости перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

Данную идею поддержал и Владимир Путин.

Кроме того, в Росстате выразили готовность провести Всероссийскую перепись населения осенью 2021 года.

