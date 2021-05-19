Росстат прокомментировал перенос переписи населения

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В Росстате выразили готовность провести Всероссийскую перепись населения осенью 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предложение Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны", – отметил замглавы Росстата Павел Смирнов.

Он рассказал, что в ближайшее время правительство РФ рассмотрит проект, регламентирующий все вопросы проведения ВПН. Перепись должна пройти с 1 по 31 октября.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что перенос сроков не повлияет на процесс, так как все необходимые процессы уже налажены.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года.

Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития. В ведомстве сообщили о необходимости перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

Предложение о переносе поддержал и президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь.