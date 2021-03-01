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Минэкономразвития предложило перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено", – говорится в сообщении.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года.

В октябре прошлого года стартовала перепись населения в труднодоступных районах России. В Томской области перепись населения охватила районы Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский.

За октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Следующий этап переписи в Томской области пришелся на февраль 2021 года.

До этого в Росстате рассказали, как будут обеспечивать безопасность во время переписи населения. Глава ведомства Павел Малков отмечал, что переписчики получат отпугиватели собак, а по "рискованным" адресам работники будут ходить с сотрудниками полиции.

Кроме того, переписчикам объяснят, как заметить симптомы инфекционных болезней: при первом же подозрении эксперт остановит работу и оставит всю информацию в почтовом ящике. Также все переписчики получат маски и санитайзеры для рук.

