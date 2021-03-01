Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Минэкономразвития предложило перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено", – говорится в сообщении.
Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года.
В октябре прошлого года стартовала перепись населения в труднодоступных районах России. В Томской области перепись населения охватила районы Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский.
За октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Следующий этап переписи в Томской области пришелся на февраль 2021 года.
До этого в Росстате рассказали, как будут обеспечивать безопасность во время переписи населения. Глава ведомства Павел Малков отмечал, что переписчики получат отпугиватели собак, а по "рискованным" адресам работники будут ходить с сотрудниками полиции.
Кроме того, переписчикам объяснят, как заметить симптомы инфекционных болезней: при первом же подозрении эксперт остановит работу и оставит всю информацию в почтовом ящике. Также все переписчики получат маски и санитайзеры для рук.
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: