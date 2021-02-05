Всероссийскую перепись населения перенесут на сентябрь

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.
"Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году", – говорится в сообщении.
В настоящее время в России наблюдается позитивная динамика в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, обратили внимание в ведомстве.
"Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года", – добавили в пресс-службе.
Помимо того, другим значимым критерием для проведения переписи будет наибольшее присутствие россиян по месту проживания. В частности, организованный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие свидетельствует, что оптимальным периодом для переписи является сентябрь.
Кроме того, в Росстате уточнили, что на переписях трудится много переписчиков-студентов. В результате начало переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы.
Ранее в Росстате рассказали, как будут обеспечивать безопасность во время переписи населения.
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