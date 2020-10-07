Свыше 2,5 тыс работ поступило на фотоконкурс Всероссийской переписи населения

Фото: instagram.com/nastusha_barinova

Более 2,5 тысячи работ поступило на фотоконкурс Всероссийской переписи населения. Голосование уже началось на сайте переписи и в социальных сетях.

Фотографии можно было делать на любое устройство. Главное условие заключалось в соответствии тематике конкурса. Всего в рамках конкурса существует три номинации: "Храним традиции", "Семейный альбом" и "Покажи страну ВиПиНу".

В каждой из них победители могут получить три премии – 25, 15 и 10 тысяч рублей (включая налоги). Также имеется приз от жюри – Гран-при фотоконкурса, обладателю которого вручается 50 тысяч рублей. Также призеры получат электронные дипломы, которые подтверждают присуждение премии.

Итоги конкурса подведут не позднее 15 октября. Результаты, условия и правила проведения конкурса можно узнать на официальном сайте Всероссийской переписи населения.

С 1 октября в России началась перепись в труднодоступных районах. Она проводится настолько заранее перед основной частью в связи с тем, что в короткие сроки провести данное мероприятие в этих местах невозможно.

Основная часть Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В ней россиян ждут дополнительные вопросы. В частности, в переписной лист добавили вопрос об используемом в повседневной жизни языке.