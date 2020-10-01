Россиянам раскрыли новые вопросы Всероссийской переписи населения

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Стало известно, какие вопросы ждут россиян во время грядущей Всероссийской переписи населения. Об этом передает РИА Новости.
По словам заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Смелова, в переписные листы были добавлены дополнительные вопросы.
"Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни", – рассказал Смелов.
Уточняется, что в переписных листах также появились обновленные вопросы о работе. Предполагается, что они помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, а также определить потребность в социальной и транспортной инфраструктурах.
"Население за последние 10 лет стало гораздо более мобильным, появились новые формы занятости", – пояснил Смелов.
Спикер добавил, что дополнительно были проработаны вопросы об образовании. Это позволило сделать их более понятными и доступными.
1 октября начался первый этап Всероссийской переписи населения. Он пройдет в труднодоступных районах Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Томской области.
Ранее основной этап всероссийской переписи населения из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 года на апрель 2021 года. В Росстате сообщали, что за это время ведомство успеет качественно подготовиться и провести информационную кампанию.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
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