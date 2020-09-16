Первый этап Всероссийской переписи населения начнется в октябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В октябре этого года начнется первый этап Всероссийской переписи населения. Ожидается, что переписчики будут работать в труднодоступных районах и протестируют новые цифровые технологии, заявил руководитель Росстата Павел Малков.
Осуществляющие перепись населения воспользуются отечественными планшетами, оснащенными операционной системой "Аврора".
При этом всего для Всероссийской переписи населения изготовят 360 тысяч электронных устройств. Гаджеты будут необходимы для оперативной фиксации и обработки полученных сведений. В результате переписчикам не потребуется носить тяжелые сумки и стопки анкет.
Данные планшеты, как предполагается, существенно сократят время на внесение ответов.
"После проведения переписи часть планшетов – порядка 40 тысяч – останется в Росстате. Остальные передадим в другие органы власти для реализации различных проектов в области цифровой экономики", – отметил Малков.
Уточняется, что заполнить электронный переписной лист граждане Российской Федерации впервые смогут на портале государственных услуг.
Ранее россиянам разрешили представляться гоблинами и эльфами при переписи. Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года впервые в цифровом формате.
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