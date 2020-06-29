Всероссийская перепись населения состоится в 2021 году

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, рассказал глава Росстата Павел Малков.

"Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года", – цитирует его ТАСС.

По словам Малкова, ведомство успеет качественно подготовиться и провести информационную кампанию.

Изначально перепись должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что перепись впервые в истории будет цифровой. В течение всего месяца можно будет оставить свои данные на портале госуслуг или зайдя в любой крупный МФЦ. По квартирам также будут ходить переписчики. Пробная перепись завершилась в ноябре 2018 года.

Малков уточнял, что участвовать россияне будут только на добровольной основе. Штрафов за отказ вводить не собираются, добавил он.

Глава Росстата подчеркнул, что в ходе переписи будет использоваться big data в первую очередь от мобильных операторов. Он объяснил, что это позволит уточнить данные, полученные в ходе переписи.