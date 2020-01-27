Милонов предложил провести перепись населения с обязательным тестом на наркотики

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил организовать перепись населения с обязательным тестом на употребление наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

"Надо перепись населения устроить с обязательной проверкой на наркотики. Попался на наркотиках – все, пометка в паспорте. Ни кредитов не давать, ничего не давать. Он уже сумасшедший – все на наркотики спустит, а потом родители, родственники, дети будут отдавать, и поручители. Человек-наркоман – неадекватный", – заявил Милонов.

Депутат также предложил на пять лет отбирать водительские права у автомобилистов, которых уличили в употреблении наркотиков, отказывать им в приобретении оружия и даже удочки с леской.

"Попался на наркотиках, нашли у тебя наркотики в крови, если докажут, что ты наркоман, – давай права на полку, причем не на год–два, а лет на пять сразу. Наркоманов за рулем быть не должно. Не разрешать им оружие, даже удочку у них отнимать надо с леской, а то они и с ней что-нибудь сделают", – подчеркнул депутат.

При этом он утверждает, что выявление факта употребления наркотиков должно фиксироваться в паспорте человека.

"Наркоманов всех переловить надо, всех пересажать. Неводом надо пройтись по стране. Кто наркоман – всех на учет, потому что каждый наркоман, как зараза, – коронавирус отдыхает. Каждый наркоман является потенциально источником заразы для десятков других", – заключил Милонов.

Ранее Милонов призвал к возрождению системы лечебно-трудовых профилакториев, а также вытрезвителей, указав при этом, что подобные учреждения должны быть платными. Кроме того, он предложил признать алкоголизм социально опасным явлением.