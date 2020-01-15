Милонов назвал лотереи злом и призвал запретить их проведение

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Лотереи в России необходимо запретить, поскольку они развращают людей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает Агентство "Москва".

По словам парламентария, лотереи эксплуатируют самые низменные чувства людей. Они заставляют их думать, что обогащение и процветание являются результатом случайности, а не итогом многолетних трудов, интеллектуальных и физических вложений. При этом единственный настоящий победитель всех лотерей – это организатор.

"Безусловно, лотерея развращает человека, отравляет жизнь. Поэтому денежные лотереи нужно запретить, потому что пользы от них никакой нет", – подчеркнул Милонов.

Он добавил, что лотерея может существовать в качестве метода государственной поддержки. "Самое лучшее – оставить государственную лотерею, как раньше, как метод государственной поддержки, но не более того", – заключил депутат.

В начале января распространитель государственных лотерей "Столото" объявил о появлении первого в России лотерейного миллиардера. Победу одержала жительница Подмосковья Надежда Бартош.

Позднее ряд СМИ обвинили организаторов лотереи в подтасовке. Сообщалось, что Бартош не обычная пенсионерка, а учредитель торгового дома, который занимается икорным бизнесом. В "Столото" эти обвинения отвергли и заверили, что лотерея была проведена "в строгом соответствии с законодательством".

